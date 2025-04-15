Kaligrafi Sanatçısı Sabahattin Nayir’in 'Çizgilerin Rüyası' Sergisi Üsküdar’da Açıldı

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek ve Mürsel Sönmez'in arasında olduğu usta şairlerin şiirlerini sanat eserlerine dönüştürdü.

Nayir'in eserlerinden oluşan "Çizgilerin Rüyası" sergisi, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneğinin Üsküdar şubesinde ziyarete açıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Nayir, 33 eserin yer aldığı serginin büyük bir bölümünü Filistin, Kudüs ve Gazze temasını içeren çalışmaların oluşturduğunu söyledi.

Sanatçı Nayir, sergiye özel Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Mürsel Sönmez ve Necip Fazıl Kısakürek'in kendisinde etki uyandıran şiirlerini tablo olarak hazırladığını dile getirerek, "Kaligrafi sanatı ile bu şairlerin düşüncelerini insanlara ulaştırmaya gayret ediyorum. Üsküdar, gençliğimden bu yana uzun zamandır içinde bulunduğum bir ilçe. Öncelikle aileme, arkadaşlarıma yönelik bir sergi olmasını istediğim için sergiyi Üsküdar'da açtım." dedi.

Bir galeriden öte toplumun birçok kesiminden insanın uğradığı ve aktif olarak kullanılan dernekte böyle bir sergiyi açmak istediğini anlatan Nayir, "Burası aynı zamanda derslerin yapıldığı bir mekan. Liseli, üniversiteli gençlerin geldiği, bu derneğin çalışmalarına katılanların bir hafta boyunca gezip görebileceği bir sergi olacak. Sergi herkese açık." diye konuştu.

Sabahattin Nayir, 2018'de Bağlarbaşı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Mürsel Sönmez'in şiirlerini tablolara yansıttığı "Bir Şair 40 Tablo" isimli sergiyi açtığını anımsatarak, "Sergide bir çalışmayı, çerçeveye alınmış bir şey olarak görüyorsunuz ama onun arkasında günler, aylar belki yıllar var. Her bir çizginin anlattığı başka bir anlam, mana var. Bütün bu anlamları biz de sanatseverlere aktarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergi 21 Nisan'a kadar görülebilecek.