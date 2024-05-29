Kaliforniya Üniversitesi'nde akademik personel protesto gösterisi düzenlendi
Kaliforniya Üniversitesi akademisyenleri, eyalet üniversitesi sisteminin Filistin yanlısı protestoları ele alışını protesto etmek için iş bıraktı.
LOS ANGELES, 28 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde akademik personel protesto gösterisi düzenledi.
Kaliforniya Üniversitesi akademisyenleri, eyalet üniversitesi sisteminin Filistin yanlısı protestoları ele alışını protesto etmek için Salı günü iş bıraktı.