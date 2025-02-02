Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Kalfat'ta Birlik ve Ferfene Gecesi Düzenlendi

Kalfat'ta Birlik ve Ferfene Gecesi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat'ta düzenlenen 'Kalfat Birlik ve Ferfene Gecesi' etkinliğine Çankırı Valisi ve yerel yöneticiler katıldı. Etkinliklerin devam edeceği müjdelendi. Ayrıca, Kalfat Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifinin üye sayısı da artarak 21'e yükseldi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat'ta belediye tarafından "Kalfat Birlik ve Ferfene Gecesi" düzenlendi.

Kalfat Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Doğan, buradaki konuşmasında, etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Birlik ve beraberlik gecesi adı altında ferfene etkinlikler yapıyoruz. Bu da yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi. İnşallah daha nicelerini hep beraber yapacağız." dedi.

S.S. Kalfat Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifinde üye sayısı 21 oldu

S.S. Kalfat Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifinin üye sayısı, kanunen yapılan düzenleme kapsamında 7'den 21'e yükseldi.

Kooperatif başkanı Burhanettin Işık, yaptığı açıklamada, bu gelişmenin tarımsal kalkınma ve dayanışma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Işık, "Bu düzenleme ile kooperatifimiz daha güçlü yapıya kavuşacak ve bölgemizin tarım sektörüne katkımız artacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
img

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
img

Talebiyle yönetimi şoke etti
img

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.