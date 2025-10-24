Kalfat Beldesi'nde Temizlik Kampanyası Başlatıldı

Haberler

Çankırı'nın Kalfat beldesinde, kadınlar 'Evinin önünü süpür, beldeni temiz tut' sloganıyla çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla bir kampanya başlattı. Öncelikle camileri, çeşmeleri ve köy konağını gönüllü olarak temizleyen kadınlar, beldenin genel temizliği için yeni bir adım atıyor.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde "Evinin önünü süpür, beldeni temiz tut" kampanyası başlatıldı.

Kalfatlı kadınlar, çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, "Evinin önünü süpür, sokağın temiz olsun, sokağını süpür, cadden temiz olsun, cadden temiz olsun ki belden temiz görünsün" sloganıyla temizlik kampanyası başlattı.

Kampanyanın öncülüğünü yapan Arzu Aydoğan, beldelerinin misafirperverliği, samimiyeti, neşesi ve coşkusuyla anıldığını belirterek, "Biz de beldemizi seviyoruz ve onu temiz tutarak sevgimizi gösteriyoruz. Kalfatlı kadınlar bugüne kadar camileri, çeşmeleri ve köy konağını gönüllü olarak temizledi. Şimdi beldenin genel temizliği için yeni bir adım atmış bulunuyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
