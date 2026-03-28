Antalya'da "Zamanın İçinde Kaleiçi" fotoğraf sergisi düzenlendi

Antalya'da 'Zamanın İçinde Kaleiçi' fotoğraf sergisi düzenlendi
Antalya'da Behlül Dal Sinema Müzesi'nde açılan 'Zamanın İçinde Kaleiçi' fotoğraf sergisi, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Songül Ünlü'nün çalışmalarıyla Kaleiçi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini gözler önüne seriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Behlül Dal Sinema Müzesi'nde "Zamanın İçinde Kaleiçi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Songül Ünlü'nün çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi, Kaleiçi'nin tarihsel, kültürel ve sinematografik hafızasını geçmişten bugüne taşıdı.

Hadrian Kapısı, Kaleiçi Yat Limanı, Hıdırlık Kulesi, Yivli Minare, Kesik Minare, Kaleiçi Surları, sokakları, konak ve Kaleiçi evlerinden oluşan 15 fotoğrafın yer aldığı sergi, yarın da ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
