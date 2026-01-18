Bisikletli genci tehdit eden şüpheli gözaltında

ANTALYA Kaleiçi bölgesinde bisiklet süren bir genci tehdit edip hakarette bulunan K.A., yakalanıp gözaltına alındı.

Bazı sosyal medya hesaplarında, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde bisiklet süren bir gencin maskeli bir kişi tarafından tehdit edilip hakarete uğradığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, tehdit olayının 14 Ocak saat 21.00 sıralarında, Kaleiçi Bölgesi Hıdırlık Sokak-Hesapçı Sokak kesişiminde, yaşı küçük Y.T.K.'ye K.A. iadlı şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüpheli K.A., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber- Kamera: ANTALYA, -