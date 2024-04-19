Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı İhsan Öznay'ı ziyaret etti

Malatya'da Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı İhsan Öznay'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy, ziyarette İlçe Belediye Başkanlığına seçilen Özbay'a görevinde başarılar diledi.

Özbay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçesin kentsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak her projeyi desteklemeye çalışacaklarını kaydetti.

Özbay, hayırlı olsun temennisinde bulunan Aksoy'a teşekkür etti.