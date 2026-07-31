Haberler

Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrenciler ve kurs görevlileriyle bir araya geldi.

Malatya'da Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrenciler ve kurs görevlileriyle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle ilgilenen Batı, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Batı, kursların çocukların manevi ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, yaz tatilini en güzel şekilde değerlendiren öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Gelecek nesillerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinde yaz Kur'an kurslarının önemli bir görev ütslendiğini ifade eden Batı, özverili çalışmalarından dolayı kurs görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklamalar art arda geldi
İspanya'yı sarsan göçmen akını! Zorla evlere girmeye başladılar

Kabus gibi! Akın eden yüzlerce göçmen zorla evlere girmeye başladı
İş yerini kana buladılar: Bunlara da 'yeni nesil' deniliyor

Geceyi kana buladılar! Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler

Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Saat 12.00'den sonra bu yollar kapanacak
Samsun’da ambulans ile TIR çarpıştı: 3’ü sağlıkçı, 6 kişi yaralandı

Kavşaktaki bir anlık hata az daha faciaya neden oluyordu
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor

Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor