Kale'de Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Kale'de Uluçam Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kale'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.D. yönetimindeki 20 AFY 515 plakalı motosiklet, Uluçam Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 K 8045 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Güncel
