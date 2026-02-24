Haberler

Kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çöken binadan savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu

Güncelleme:
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında çöktüğü sırada, kaldırımda yürüyen anne ile kızının, savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı olarak da cadde trafiğe kapatıldı. İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, binanın çöktüğü sırada, kaldırımda el ele yürüyen anne ve kızının savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
