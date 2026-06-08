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Küçükçekmece'de kaldırımda otomobilin çarptığı esnaf yaralandı

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Küçükçekmece'de kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı esnaf İhsan Yeniad, sürücünün kendisiyle değil aracıyla ilgilendiğini belirterek şikayetçi oldu. Yeniad, 'Arayıp sorsaydı şikayetçi olmayacaktım' dedi.

Küçükçekmece'de kaldırımda otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf, sürücünün kendisiyle değil de araçla ilgilendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde dün kiralık 34 NDL 287 plakalı otomobille ilerleyen Z.A. aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, beton ve demir dubaları kırıp kaldırıma çıkarak, iş yerinin önünde bekleyen esnaf İhsan Yeniad'a çarptı.

Yaralanan Yeniad, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yeniad, sürücüden şikayetçi oldu.

Sürücü Z.A. ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kazada yaralanan İhsan Yeniad, AA muhabirine, sabah 08.30 sıralarında sırtı yola dönükken kendisine aracın çarptığını anlattı.

Kazanın şiddetiyle 1-2 metre havalandığını söyleyen Yeniad, "Arabanın sahibi bana herhangi bir müdahalede bulunmadı. Arabasına baktı, arabasının etrafında gezdi. Hiç yardımcı olmadı, yanımda durmadı. Ne burada ne hastanede hiç benimle ilgilenmedi. Onun için davacıyım. Arayıp sorsaydı şikayetçi olmayacaktım." dedi.

Yeniad, kazanın gerçekleştiği yerin Bağlar otobüs durağı olduğunu belirterek, durağın yoğun olduğu zamanda kazanın gerçekleşmesi durumunda sonucun daha ağır olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
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