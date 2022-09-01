KALBİ DURAN KÖPEĞİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ, O ANLAR KAMERADA

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, bir kamyonetin kasasında boynundan tasmayla bağlı köpek, kasadan aşağı atlayınca asılı kaldı. Bir süre asılı şekilde hareketsiz kalan köpeği fark eden domuz avcısı Selçuk Poslu, köpeği asılı kaldı yerden çıkartıp, kalp masajıyla hayata döndürmeyi başardı. Poslu'nun köpeğe kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yamanlar Mahallesi'nde bu sabah erken saatlerde domuz avcıları avlanmak amacıyla araziye çıktı. Bir kamyonet kasasının içerisinde bağlı olan köpek, kasadan atlayınca asılı kaldı. Tasmasıyla boynundan asılı kalan köpek bir süre fark edilmedi. Avcılardan Selçuk Poslu, kamyonetin yanına geldiği sırada köpeği fark etti. Hareketsiz şekilde kalan köpeği asılı kaldığı yerden indiren Poslu, kalbi duran köpeğe kalp masajı yapmaya başladı. Poslu, köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü.

Poslu'nun köpeğe kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Poslu'nun köpeğe kalp masajı yaptıktan sonra köpeğin kendine geldiği anlar yer aldı.

Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.