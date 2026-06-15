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İMH'nin "Kalb-i Selim ve Akl-ı Selim Sohbetleri"nin dönem kapanışı yapıldı

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İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından düzenlenen 'Kalb-i Selim ve Akl-ı Selim Sohbetleri'nin dönem kapanış programı Bahariye Mevlevihanesi'nde yapıldı. Prof. Dr. Mahmut Kaya ve Prof. Dr. Zekeriya Güler'in konuşmalarıyla İslam kültürü, hadis ve sünnetin toplumsal ahlaktaki rolü ele alındı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) tarafından 2011'den bu yana düzenlenen "Kalb-i Selim ve Akl-ı Selim Sohbetleri"nin dönem kapanış programı Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Özel'in üstlendiği, Abdurrahman Yahya Kaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilim meclislerinin aklı selamete, kalbi ve ruhu ise manevi güce kavuşturma gayesi taşıdığı vurgulandı.

Etkinlik kapsamında "Akl-ı Selim" sohbetlerini veren Prof. Dr. Mahmut Kaya, İslam kültürünün şiir, edebiyat ve hayata yansımalarını tarihi örneklerle ele aldı.

Kaya, sosyal bilimlerin ve geleneksel edebiyatın bugün yaşadığı zorluklara değinerek, modern çağda kültürel köklerle bağ kurmanın önemine dikkati çekti.

Hadis ve sünnet kültürünün toplumsal ahlaktaki rolü konuşuldu

"Kalb-i Selim" sohbetlerini merhum Prof. Dr. Raşit Küçük'ten devralan Prof. Dr. Zekeriya Güler ise hadis ve sünnet kültürünün toplumsal ahlakın inşasındaki rolü üzerine bir konuşma yaptı.

Fudayl bin İyaz ve Abdullah bin Mübarek gibi İslam alimlerinin hayatlarından kesitler sunan Güler, Ebu Davud'un dinin temel ilkelerini özetleyen dört önemli hadisi üzerinden "niyet, helal-haram bilinci, malayaniyi terk ve zühd" kavramlarını anlattı.

Ömrünü hadis ilmine ve talebe yetiştirmeye adayan Prof. Dr. Raşit Küçük'ün rahmetle yad edildiği programın sonunda, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal ile İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan tarafından konuşmacılara tablo takdim edildi.

Dönem kapanış programı, ilahiyatçı Ali Rıza Temel'in yaptırdığı hatim duasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
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