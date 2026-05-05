Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kutlamaları Sarayiçi'nde ritim ve dans gösterileriyle başladı

Edirne'de baharın gelişini simgeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler, ritim gruplarının sahne almasıyla başladı.

Şenlikler, Sarayiçi'nde Mor İz Ritim Grubu'nun gösterisiyle açıldı. Ardından Havsa Hanımeli, Meriç ve Sevgili Günebakanlar ritim grupları sahne aldı.

Program, Bursa Aşk Ritim Grubu'nun performansıyla devam ederken, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği tarafından darbuka ritim atölyesi düzenlendi.

Etkinliklerde Refik Keskin Halk Oyunları Topluluğu ile Bandırma Keskin Ayaklar Halk Oyunları Topluluğu gösterileriyle izleyicilerle buluşacak. ASN Kültür Sanat ile Anka Dans Kültür Sanat ve Turizm Derneği sahne alırken, Trakya Üniversitesi Türk Halk Oyunları Bölümü Roman Dans Ekibi de performans sergileyecek.

Ana kutlama kortejle başlayacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Roman Çeribaşı Fikri Ocak, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Sarayiçi'ne kadar yürüyecek, burada dev Kakava ateşi yakılacak.

Kutlamalara katılan hemşire Ayşenur Ünal, AA muhabirine, Kakava'nın gelişini dört gözle beklediğini, kutlamalara da erken başladığını söyledi.

İzmir'den gelen Necmi Eren de organizasyonu çok beğendiğini ifade etti.

Solmaz Eren ise eğlenceli geçeceğe benzeyen bir organizasyonda olduğunu belirterek, dilek ağacına dileğini astığını dile getirdi.

Eren, tüm dünyanın mutlu bir gelecekte yaşaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
