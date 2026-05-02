Kakava için Edirne'ye yaklaşık 60 bin ziyaretçi bekleniyor

Güncelleme:
UNESCO listesindeki şenlikler öncesi kentte konaklama doluluğu yüzde 100'e ulaştı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesinde Edirne'de turizm hareketliliği zirveye ulaştı, kente yaklaşık 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Her yıl 5-6 Mayıs'ta düzenlenen ve baharın gelişini simgeleyen şenlikler öncesinde otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, restoranlar ve özellikle ciğerci esnafı artan talebe karşı hazırlıklarını tamamladı.

Kakava ateşi, Roman kültürünün renkli ritüelleri ve Tunca Nehri kıyısındaki geleneksel etkinliklerle öne çıkan organizasyonun bu yıl da yerli ve yabancı binlerce turisti Edirne'ye çekmesi bekleniyor.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AA muhabirine, şenliklere olan ilginin her yıl arttığını söyledi.

Kutlamalar için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Gencan, "Kakava ve Hıdırellez gibi 1400 yıllık köklü bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Kakava ve Hıdırellez kapsamında Edirne Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şehir genelindeki çevre düzenlemelerimizin yanı sıra 5 Mayıs saat 11.00'de başlayacak programlarımız 6 Mayıs öğle saatlerine kadar devam edecek. Otellerimizin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış vaziyette. Aynı zamanda günübirlik turlarda da tur şirketleri ve sektör temsilcilerinden yoğun talep olduğunu görüyoruz." dedi.

Şenliklerin kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Gencan, organizasyonun Edirne'nin tanıtımına da büyük destek sağladığını ifade etti.

"Şenlikler, Kırkpınar'dan sonra en büyük turizm hareketliliğini oluşturuyor"

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta ise Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin kentte Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra en büyük turizm hareketliliğini oluşturduğunu belirtti.

Yoğun katılım beklendiğini dile getiren Balta, "Hafta içi olmasına rağmen yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırlayacağız. Edirne merkezdeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı." diye konuştu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da şenliklerin ciğerci esnafı için sezonun başlangıcı olduğunu söyledi.

Hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığını aktaran İmrak, "Edirne'ye gelen ziyaretçiler şenliklerin yanı sıra mutlaka ciğer de tüketiyor. Bu nedenle ürün tedarikimizi önceden planladık." dedi.

Roman vatandaşlardan İcran Gidikli ise Kakava'nın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, herkesi renkli kıyafetlerle kutladıkları etkinliğe davet etti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
