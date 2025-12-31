Haberler

Bosna Hersek'te yılbaşı öncesi geleneksel "Kur'an Gecesi" düzenlendi

Bosna Hersek'in Kakanj şehrinde, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından organize edilen geleneksel 'Kur'an Gecesi' programı, büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Hafız Cafer Akbay ve çeşitli ülkelerden hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti sunduğu etkinlikte ilahiler de seslendirildi.

Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Kakanj şehrinde yeni yıla saatler kala geleneksel "Kur'an Gecesi" düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği koordinesinde Kakanj şehrindeki spor salonunda düzenlenen ve Türkiye'den Ankara Melike Hatun Camisi müezzinlerinden hafız Cafer Akbay'ın da yer aldığı "Kur'an Gecesi" programı, büyük bir ilgiyle takip edildi.

Akbay'ın yanı sıra Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve İranlı hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti, salondaki binlerce kişi tarafından takip edildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Kakanj İslam Meclisi bünyesinde eğitim alan öğrencilerden oluşan koro, ilahiler seslendirdi. Saraybosna Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Hasani, etkinliğe katılanlara vaaz verdi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
