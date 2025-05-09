Kahvehane'de Kalbi Durdu, Sağlık Ekipleri Hayata Döndürdü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir kahvehanede oturan 71 yaşındaki Cemal Koca, kalbinin durması sonucu yere düştü. Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Koca, hastanede tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kahvehanede otururken kalbi duran vatandaş, Acil Sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndü.
İlçe merkezindeki bir kahvehanede otururken fenalaşarak yere düşen Cemal Koca'nın (71) arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kahvehaneye gelen sağlık ekipleri Koca'nın kalbinin durduğunu tespit ederek kalp masajına başladı.
Masajın ardından kalbi yeniden çalışan Koca, ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Koca'nın tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Ümit Yorulmaz - Güncel