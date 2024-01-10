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Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı

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İstanbul'da bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı peş peşe yumruk atarak darbetti. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Bakırköy'de bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı darbetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAHVEYE GÜLÜCÜK ÇİZEN BARİSTAYI DÖVDÜ

30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi. Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı.

YERDEDE DE YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle öfkeli kişi, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı. Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı müşteriler uzaklaştırmayı başardı.

Tartışmanın ardından öfkeli kişinin baristaya peş peşe yumruk attığı anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bakırköy Saldırı Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Gabriel:

Kadına bir hiç gözü ile bakan kendini sahibi zanneden bir keko…

Yanıtla1324
Ahmet Say:

Çıkardığın sonuç komik siz bir bayansınız erkek arkadaşınıza biri gülücük kalp yollasa bu şekil de normal karşılayabilecek misiniz

63
Dadaş Erzurumlu:

İyi yapmış ne bakıyorsunuz buda benim fikrim. Barista talep dışı işlem yapmış. Yani bir dahaki sefere tek gel isi pişirelim. Adamda farketmiş gereğini yapmış.

Yanıtla1520
Emin Urhan:

Adam haklı cıvık cıvık hareketkere gerek yok az bile yapmış

Yanıtla814
Ahmet Say:

İyi yapmış o zaman herkes herkese gülücük kalp yollasın helal olsun

Yanıtla64
Kadir:

Yalnız adam tam prof, eleman karşı gelince direkt kazağı üzerinden çıkarıyor ki kimse onu tutamasın, stres atmış belli

Yanıtla33
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