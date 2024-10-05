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Kahvaltıda Tartışma Korkunç Bir Suçla Sonuçlandı

Kahvaltıda Tartışma Korkunç Bir Suçla Sonuçlandı
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Rize'de, kahvaltı sırasında babasını öldüren ve annesi ile kardeşini yaralayan Muhammet Ali Canca tutuklandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, baba hayatını kaybetti.

RİZE'de, kahvaltı sırasında tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp, annesi Emine Canca (62) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı yaralayan Muhammet Ali Canca (42), tutuklandı. Doğan Sami Canca'nın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Emine Canca ise taburcu edildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca ile Sami Canca arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Muhammet Ali Canca, eline geçirdiği bıçakla babası, annesi ve kardeşini bıçaklayıp, evden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Sami Canca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne ve oğlu ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ekiplerin ilçe merkezinde yakalayıp gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan, Emine Canca tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken; oğlu Doğan Sami Canca'nın ise sevk edildiği Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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