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Kahtalı Mıçe, Adıyaman Kahta'da mezarı başında dualarla anıldı

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Kahtalı Mıçe, Adıyaman Kahta'da mezarı başında dualarla anıldı
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Antalya'da bağırsak kanseri tedavisi görürken 15 Şubat 2025'te yaşamını yitiren Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe), Adıyaman Kahta'daki mezarı başında dualarla anıldı. Sanatçı dostları, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile mezarı ziyaret etti.

ANTALYA'da bağırsak kanseri tedavisi görürken 15 Şubat 2025'te hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı ( Kahtalı Mıçe ) sanatçı dostları, sevenleri ve hemşehrileri tarafından Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

' Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), geçen yıl Antalya'da bağırsak kanseriyle mücadele ederken yaşamını yitirdi. Henüz 17 yaşındayken türkü söylemeye başlayan, 1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan, 57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde adını taşıyan kültür merkezinde yapılan törenin ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sanatçı Latif Doğan, Kahtalı Hamido, Bestekar Aziz Çelik ve çok sayıda bölge sanatçısı, Kahtalı Mıçe'nin mezarını ziyaret etti. Ziyarette sanatçı dostları, birlikte yaşadıkları anıları paylaşarak Kahtalı Mıçe'yi dualarla ve güzel hatıralarla andı.

Ziyarette konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin yalnızca Kahta'nın değil, Türkiye'nin kültür-sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, sanatçının adının, eserlerinin ve bıraktığı kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Hallaç, Kahtalı Mıçe'yi anma programına katılarak vefa gösteren tüm sanatçı dostlarına, hemşerilerine ve programa iştirak eden herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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