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Kahta'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergisi açılış düzenlendi

Kahta'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında sergisi açılış düzenlendi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi'ndeki serginin açılışında "Hayat Boyu Öğrenme" faaliyetleri kapsamında açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik ederek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiye, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
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