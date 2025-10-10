Kahta'da Hacı Mahmut Erdem Kütüphanesi Açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Hacı Mahmut Erdem Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kahta Mesut Ekni Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci ve öğretmenler, "Kütüphanemiz için her öğrenci 5 Kitap" kampanyası başlatarak kütüphanenin eksiklerini gidermek için kitap toplamaya başladı.

İlçede yaşayan hayırsever çiftçi Adnan Erdem'in de destek verdiği kampanya kapsamında toplanan kitaplar kütüphaneye yerleştirildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lüftfü Başli, yeni açılan okulun kütüphanesini öğrencilerin kurduğunu söyledi.

Çok kısa sürede kütüphane için binlerce kitap toplandığını ifade eden Başli, "Çok güzel bir kütüphane kurduk. Bu güzel mekanın oluşturulmasında emeği olan başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve raf temininde destek olan hayırsever çiftçimiz Adnan Erdem'e teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Süleyman Turul ise İslam dininin okumaya verdiği önem hakkında bilgi verdi.

Kütüphane açılışına Kahta Belediye Başkan Vekili Enver Dinçer, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.