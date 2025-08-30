Kahta'da Çocuklar Parkın Adını Belirledi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan parkın adını, çocuklar kurulan sandıkta kullandıkları oylarla belirledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan parkın adını çocuklar belirlemek isteyince sandık kurulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda mahalleye kurulan sandıkta 250 çocuk oy kullandı.

"Narin Güran" ve "Özgürlük" adlarının aynı sayıda oy olması üzerine ikinci kez sandık kuruldu.

Bu sandıkta ise en fazla oy "Özgürlük" adına çıktı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çocukların verdiği karara uyacaklarını belirtti.

Mahalle Muhtarı Orhan Demirgüç ise çocukların demokrasiyi sahiplenmelerinin gelecek adına umut verici olduğunu dile getirdi.