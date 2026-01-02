Haberler

Adıyaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan M.D. ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Atatürk Mahallesi Adeviye Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde, M.D. henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldılan M.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
