Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen sebeple iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya