Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.58'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 13.58’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, ilçede ve çevre yerleşim yerlerinde hissedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, sarsıntıya ilişkin olumsuz bir ihbarın kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Bölgede ekipler gelişmeleri yakından takip ederken, deprem çevre ilçelerde de hissedildi. 

KANDİLLİ "4.1" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

