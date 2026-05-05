Kahramanmaraşlı öğrencilerden Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'na ziyaret

Kahramanmaraş Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Of Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konuğu olarak Trabzon'un Of ilçesine geldi.

İlçedeki temaslar kapsamında öğretmen ve öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nu ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kahramanmaraş bizim gönül bağımızın olduğu kardeş şehrimiz, ilçemize hoş geldiniz." dedi.

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında öğrencilerin karşılıklı ziyaretlerle farklı şehirleri tanıma, kültürel değerleri yerinde görme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulacağını belirten Kabahasanoğlu, "Bu sürecin, sosyal gelişimlerinize katkı sağlarken milli birlik ve beraberlik duygularını da güçlendireceğine inanıyorum. Burada edineceğiniz dostluk ve arkadaşlığın gelecek yılarınızda da size olumlu etkiler bırakacağına inanıyorum." dedi.

Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Tuğba Tokuç da Of'ta gördükleri ilgiden dolayı Kabahasanoğlu'na teşekkür etti.