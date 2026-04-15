Bakan Uraloğlu'ndan Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş'taki okulda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve olayı kınadı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan silahlı saldırı ülkemizi ve milletimizi derinden üzmüştür. Yaşanan bu elim hadise, devletimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle incelenmektedir. Hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
