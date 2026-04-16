Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaşamını yitiren öğrenciler toprağa verildi

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör, törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Öğrencilerin yakınları, kabirlerin başında dua edip, gözyaşı döktü. Arkadaşları da öğrencilerin mezarlarına destekledikleri futbol takımlarının atkılarını yerleştirdi.

'ONLARI ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'

Bayram Nabi Şişik'in arkadaşı Mete Culfa, "Hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendik. Mezarının başında dualarımızı ettik. Bu kayıpların bize hissettirdiklerini tarif edemem. Yaşamayan bilemez. Bayram, arkadaşımın kardeşiydi ama kendi kardeşim gibiydi. Çok üzüldük. Bundan sonra elimizden geldiğince Türkiye'nin her bir karış toprağında onun adını yaşatmak için çabalayacağız. Onları çok özleyeceğiz" diye konuştu.

