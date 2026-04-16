Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi. Törene Ulaştırma Bakanı ve kıdemli siyasi isimler katıldı.

Kahramanmaraş'ta dün okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki öğrenci Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yeşil'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Düziçi ilçesindeki Haruniye Camisi'ne götürüldü.

Cenaze namazına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende, anne Yeşil oğlunun kıyafetine, baba ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ahad Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Adnan Göktürk Yeşil'in naaşı, Yeşiller Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazında, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
