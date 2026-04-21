9 kişiyi öldüren saldırganın annesi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin ölümüne neden olan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli, eşiyle görüşmesinin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta okula düzenlediği silahlı saldırıyla 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin (14) annesi Peyman Pınar Mersinli, Elazığ'da tutuklanarak cezaevine konuldu.

İsa Aras Mersinli'nin 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişiyi öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba polis başmüfettişi Uğur Mersinli 16 Nisan'da tutuklanırken, anne Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Peyman Pınar Mersinli ise serbest bırakıldı.

EŞİNİ ZİYARETTEN DÖNERKEN GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre soruşturma kapsamında bugün Peyman Pınar Mersinli hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Mersinli, Elazığ'da tutuklu eşi Uğur Mersinli'yi cezaevinde ziyaretten dönerken polis tarafından gözaltına alındı. Elazığ Adliyesi'ne sevk edilen Pınar Peyman Mersinli, SEGBİS ile Kahramanmaraş Adliyesi'ne bağlandığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
