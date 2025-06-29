Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Söğütlü Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı ve 80 personelle 12 saat sonra kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 80 personelle müdahale edildi.
Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel