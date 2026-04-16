Kahramanmaraş'ta Saldırıyı Gerçekleştiren Mersinli'nin Babası Uğur Mersinli Tutuklandı

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta dokuz kişinin yaşamını yitirdiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada ilk incelemelere göre saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger'e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Mersinli'nin WhatsApp profilinde görseli bulunan Rodger, 2014 Isla Vista cinayetleri olarak kayıtlara geçen, California Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda altı kişinin ölümüne neden olmuş, ardından intihar etmişti.

