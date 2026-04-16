Okul saldırganı Mersinli'nin otopsi raporu tamamlandı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu tamamlandı. Rapor, Mersinli'nin ölüm nedenini ve cesedindeki yaralanmaları detaylandırdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, saldırgan Mersinli de hayatını kaybetmişti. Olayın ardından saldırganın cesedi üzerinde yapılan muayene sonucu otopsi tutanağı hazırlandı.

Buna göre, Mersinli'nin cesedinin yaklaşık 179 santimetre boyunda ve 85-90 kilogram ağırlığında olduğu, vücudundaki ölü lekelerinin de vücut arka bası görmeyen alanlarda hafif şiddette oluştuğu aktarıldı.

Cesedin tamamının kuru halde ve çeşitli yerlerde kan bulaşlarının tespit edildiği belirtilen raporda, "Sağ uyluk orta posterolateralde kesici delici alet yarası olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde de ekimozların bulunduğu" belirlendi.

Mersinli'nin "sağ uyluk proksimal ve orta kısımlarda kas içerisinde kanamalar bulunduğu" belirtilen raporda, sağ uyluktaki kesici delici alet yaralanmasının kas içerisinde ilerleyerek "femoral arter ve femoral vende kesi oluşturup toplam yaklaşık 15-20 santimetre derinlikte kas içinde sonlandığı" kaydedildi.

Raporda, Mersinli'nin kesin ölüm sebebine ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan ölü muayene ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde, kişinin vücudunda 1 adet kesici delici alet yarası tespit edilmiş olup, yaranın müstakilen öldürücü nitelikte olduğu, cilt, cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının keskin nitelikte olduğu, kişinin ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelişen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatindeyiz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
