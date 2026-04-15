Haberler

Kahramanmaraş'ta Orta Okulda Silahlı Saldırı... Bakan Gürlek: Üç Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile Dört Cumhuriyet Savcısı Görevlendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığını ve yayın yasağı kararının alındığını açıkladı. Saldırıda bazı öğrencilerin yaralandığı belirtiliyor.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını ve üç Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile dört Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi. Gürlek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir" dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bazı öğrenciler yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Üç Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile dört Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kahramanmaraş'ta okula saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik

Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın