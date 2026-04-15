Kahramanmaraş'ta Orta Okulda Silahlı Saldırı... Bakan Gürlek: Üç Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile Dört Cumhuriyet Savcısı Görevlendirildi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını ve üç Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile dört Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi. Gürlek, "Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir" dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bazı öğrenciler yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Üç Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile dört Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Kaynak: ANKA