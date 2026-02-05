Haberler

Kahramanmaraş'taki tarihi Duraklı Camisi kapılarını dünya basınına açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'taki depremde hasar gören Duraklı Camisi'ni yeniden restore etti ve uluslararası basın mensuplarına tanıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), asrın felaketinde hasar gören ancak titiz ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Kahramanmaraş'taki Duraklı Camisi'nin kapıları, uluslararası medya temsilcilerine açıldı.

VGM'nin, NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından program düzenlendi.

Program kapsamında, 11 ülkeden 32 uluslararası basın mensubu Kahramanmaraş'taki Duraklı Camisi'nde ağırlandı.

Genel Müdürlüğün ihya çalışmalarının ardından ayağa kaldırılan vakıf eseri camide gelinen aşama, öncesi ve sonrasıyla birlikte uluslararası kamuoyuna aktarıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak

Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena

Islanmamak için elinden geleni yaptı, sonrası fena
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Komşudan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi