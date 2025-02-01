Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

Kahramanmaraş'taki Depremlerin 2. Yıldönümü: Dron ile Havadan Görüntülendi

Kahramanmaraş'taki Depremlerin 2. Yıldönümü: Dron ile Havadan Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2. yıllarında Kahramanmaraş'taki yıkım ve yeniden inşa çalışmaları dron ile görüntülendi. Depremin ardından yapılan çalışmalarda bölgedeki değişim gözler önüne serildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında dron ile görüntülendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte yürütülen çalışmalar devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş, afetin 2'nci yılında AA ekibince havadan görüntülendi.

Depremin hemen ardından Dulkadiroğlu ilçesindeki Yeni Hükümet ve Trabzon bulvarlarında çekilen görüntüler ile aradan geçen 2 yılda çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında bölgede yükselen binalar ve yapılan çalışmalar dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
img

"Tarihinin en perişan, en karanlık, en bakımsız devrini yaşıyor"
img

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
img

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.