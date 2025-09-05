Kahramanmaraş'taki Deprem Yıkım Davasında Duruşma Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Çakmak, 1. ve 3. blokların yıkılmasına dükkanlarda yapılan tadilatların etkili olduğunu iddia etti.

Zemin katta bulunan bir bankanın basit tadilat ruhsatı almasına rağmen esaslı tadilat gerçekleştirdiği iddiasında bulunan Çakmak, "Yaklaşık 31 aydır cezaevindeyim. Tutukluluğum nedeniyle savunma yapmak için gerekli evraklara ulaşmakta zorluk çekiyorum. Zemin katta bulunan bankanın tadilat ruhsat ve izin evraklarını yetkililerden talep etmemize rağmen halen bize bir cevap veya evrak gönderilmedi. Bu bizim tutukluluk süresini uzatıyor. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanık Mesut Başkır da kamu görevlilerinin yargılandığı davanın ana davayla birleştirilmesinin doğru olmadığını, belediyede harita mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisi olarak görev yapan kişilerin, binanın yıkılmasını etkileyecek sorumluluklarının olmadığını öne sürdü.

Kooperatif olarak binanın yapı taşıyıcı sistemlerini etkileyecek tadilatlara izin vermelerinin mümkün olmadığını ifade eden Başkır, şöyle konuştu:

"2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada kamu görevlileri ile bazı dükkan işletmecileri de dahil oldu ve başka suçlular da var. Bu suçlular ellerini kollarını sallayarak dışarda geziyor. Belgelerde imzası bulunanlar değil de daha çok buna izin verenler, yetki verenlerin de mahkeme huzurunda bulunması gerekiyor. 31 aydır tutuklu bulunuyorum ve kendimi savunacak bilgilere ulaşmakta zorluk çekiyorum. Cezaevi şartlarını kaldıramıyorum. Beraatımı talep ediyorum."

Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar da binanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, beraatlarını istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi'ne ilişkin 13 belediye personeli ile sitedeki zemin katta bulunan dükkanlarda tadilat yaptığı iddiasıyla 7 kişi ek iddianame hazırlanmış ve dosya, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı ana davayla birleştirilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis isteniyor.