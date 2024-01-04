Kahramanmaraş'ta Yangında Hayatını Kaybeden Baba ve Kızı Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden Kazım Köse ile kızı Melike Köse'nin cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba kızın cenazesi, götürüldükleri Büyüksır Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

KOMŞULAR YANGIN ANINI ANLATTI

Baba ve kızının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, alevlere ilk müdahale eden komşuları o anları anlattı. Köse ailesinin yan komşusu Hasan Şavkın, sesler üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Yangın saat 03.20'de çıkmıştı. Biz sese çıktık, dışarı çıktığımızda yangın vardı. Kapıya vurduk, ölen kişinin eşi bize kapıyı açtı. Hortum alıp içeriye girerek diğer komşularımızla yangını söndürmeye çalıştık" dedi.

Durdu Tekiş ise komşularının feryadı üzerine dışarı çıktığını ve alevlere hortumla müdahale ettiğini belirterek, "Gece komşumuzun feryadı ve köpek havlaması üzerine dışarı çıktım. Koştuk geldik, arkadaşım Hasan hortumla müdahale etmeye çalışıyordu. Camı kırıp içeriyi suladık. Alev sakinleyince içeri girdik ancak dumandan bayılır gibi olup kendimizi dışarı attık. Ardından Hasan giysileri ıslayarak içeri girip aldığını bize verdi, biz de kapıdan dışarıya çıkardık. 6-8 yaşlarında 2 kız çocuğunda ağır yanıklar vardı, 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğu vardı. Babayı çıkardığımızda vefat etmişti. Kız çocuklarında ağır yanıklar vardı ve şuurları yerinde değildi, biri de zaten hastanede vefat etmiş" diye konuştu.