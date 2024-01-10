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Kahramanmaraş'ta yağış nedeniyle 7 ayrı trafik kazası

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Kahramanmaraş'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine girdi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 18 araç birbirine gidi. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

Kazalar, akşam saatlerinde Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun KMTSO Alt Geçidi'nde kontrolden çıkan 9 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Bu kazanın ardından aynı yol üzerinde 6 ayrı kaza daha meydana geldi. Bu kazalarda da 9 araç birbirine girdi. Hasarlı kazalar nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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