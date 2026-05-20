Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonda 97 bin lira, 200 dolar, tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin lira, 200 dolar, tüfek, tabanca, 2 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.