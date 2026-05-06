Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Emniyet güçleri, yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve çok sayıda makaron ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 54 bin 600 doldurulmuş makaron ve 50 bin boş makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yaza girilirken ilk yangın! Alevler hızla yayıldı, müdahale sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: 'Deli misin sen' diyen bile var

Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi