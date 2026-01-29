Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Akif KARSLI - Güncel