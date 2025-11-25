Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, aramada bir miktar uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel