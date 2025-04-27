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Kahramanmaraş'ta Tünelde İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Tünelde İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
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Göksun ilçesinde Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, tünelde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Abdullah K. yönetimindeki 46 ACU 555 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nde Salman K. idaresindeki 06 ZNM 36 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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