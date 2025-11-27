Haberler

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Ramazan Dalyak ve hamile eşi 20 yaşındaki Elmas Dalyak yaşamını yitirdi.

  • Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobil şarampole devrilerek sürücü Ramazan Dalyak ve eşi Elmas Dalyak öldü.
  • Elmas Dalyak hamileydi ve Ramazan Dalyak Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde görevliydi.
  • Cenazeler Kayseri'ye gönderilecek ve İl Jandarma Komutanlığında askeri tören düzenlenecek.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ramazan Dalyak (28) idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan eşi Elmas Dalyak'ı (20) sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAMİLEYMİŞ

Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde görevli olduğu, eşi Elmas Dalyak'ın ise hamile olduğu öğrenildi. Dalyak çiftinin cenazeleri, yarın İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderilecek.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
