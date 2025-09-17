Haberler

Kahramanmaraş'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü

Kahramanmaraş'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Abdullah Y. idaresindeki 46 D 1160 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Güzelyurt Mahallesi mevkiinde İ.P. yönetimindeki 46 VJ 207 tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Abdullah Y, Ahmet Ö. ve Osman Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden 3 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü İ.P. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
