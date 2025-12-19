Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ta motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde seyreden sürücüye yasal işlem uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden Turgut Özal Bulvarı'ndaki sürücünün motosikletin üzerinde yatar şekilde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Görüntüleri izleyen Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. İnceleme sonucu sürücü kimliği belirlenerek yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında trafiği ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde motosiklet kullandığı belirlenen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapıldı.