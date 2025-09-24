Kahramanmaraş'ta Tefecilik ve Yağma Operasyonu: 8 Gözaltı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 15 pos cihazı, senet, tapu sözleşmeleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.