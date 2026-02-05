Haberler

Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonla, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, çeşitli tarihi eserler ve kaçak bir motosiklet ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 lahit parçası, 2 mezar taşı parçası, 4 mini blok, öğütme taşı, 4 mimari parça, kitabe parçası, su yolu mimarisi, ezme taşı ve şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
